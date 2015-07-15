Голова Закарпатської ОДА Губаль вважає свою відставку несправедливою

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА заявив сьогодні під час прес-конференції.

Відповідаючи за запитання журналістів, чи вважає він свою відставку несправедливою, Губаль відповів: "Так. Я не маю інформації, за що мене звільняють. Мені поки що ніхто не сказав".

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Також він підтвердив інформацію про те, що всі тимчасово виконуючі обов’язки голови райдержадміністрацій також сьогодні написали заяви на звільнення.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Сьогодні, 15 липня, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко повідомив журналістам, що головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля.