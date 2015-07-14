Затриманих під Мукачевим бійців ПС привезли до Києва

Вони перебувають у СІЗО Служби безпеки України. Слідчі дії з ними проводитимуть саме у столиці, повідомлює ТСН.

Затримали бійців напередодні, 13 липня, вранці. Правоохоронці кажуть, що затримані були озброєні та намагались тікати.

Крім того, СБУ розповіла про 40 обшуків у приміщення обох сторін конфлікту у Мукачевому. При цьому про результати обшуків не розповідають.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектору" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.

Нагадаємо, 13 липня Служба безпеки України затримала двох представників "Правого сектору", причетних до подій у Мукачевому 11 липня.