Москаль очолить Закарпатську ОДА - ЗМІ

Цю інформацію Українській правді підтвердили два співрозмовники – в оточенні Геннадія Москаля та в Адміністрації президента.

За інформацією співрозмовників, питання вже вирішене. "Призначення відбудеться найближчими днями до кінця тижня", - сказав співрозмовник в оточенні Москаля.

"Розмова про це відбулася вчора", - додав він.

Читайте такожМоскаль: закарпатський "Правий сектор" орендує офіс у першого заступника прокурора області

Співрозмовник в АП додав, що відбудеться не лише заміна керівника ОДА, тому потрібен час.

Відповідаючи на питання, чи планується на середу поїздка президента та Москаля на Закарпаття, співрозмовник сказав, що скоріш за все, "саме в цей день такої поїздки може не бути".

Водночас на питання, чи є вже кандидатури на посаду керівника Луганської області, співрозмовники зазначили, що остаточної позиції поки немає.

Водночас таку ж інформацію оприлюднив сайт Mukachevo.net.

Видання нагадує, що протягом 2001-2002 року Москаль вже очолював Закарпатську ОДА.

"Більшість українців його знають за крилатими висловами та добірною лайкою", - зазначає видання.

Нагадаємо, на фоні конфлікту зі стріляниною, який стався напередодні у Мукачеві за участі представників "Правого сектору", секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що на Закарпатті слід провести серйозні кадрові зміни.

"Потрібні серйозні кадрові зміни в регіоні, як в силовому, так і в адміністративному блоці. Потрібно нарешті в парламенті проголосувати зняття недоторканності з депутатів і суддів. Потрібно нарешті очистити країну від бандитів і корупціонерів", – наголосив Турчинов.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насірову звільнити всіх працівників Закарпатської митниці ДФС - від начальника митниці та керівництва митних постів до рядового працівника.

13 липня Державна фіскальна служба України відсторонила від виконання обов'язків весь керівний склад Закарпатської митниці для проведення службової перевірки фактів корупції на митниці.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві виник конфлікт зі стріляниною між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.