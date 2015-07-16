Справа MH17: у Генпрокуратурі Нідерландів заговорили про успіх розслідування

Про це заявив прес-секретар Генпрокуратури Нідерландів Вім де Бруїн в інтерв'ю британській The Telegraph, яку цитує Українська правда.

За його словами, доповідь за результатами розслідування катастрофи буде опублікована в жовтні і детально опише картину трагедії.

"Ми не очікували, що просунемося так далеко. Будуть звинувачення у вбивстві і, можливо, звинувачення у військових злочинах", – сказав він.

Читайте такожГіркін відповів родичам жертв аварії Boeing і попросив грошей у боргЯк відомо, у середу CNN повідомила, що попередній звіт нідерландських експертів, які протягом року розслідували катастрофу, звинувачує в її здійсненні бойовиків. У документі говориться, що літак був збитий російською ракетою з території, контрольованої сепаратистами.

Раніше Нідерланди і Швеція запропонували створити міжнародний трибунал у цій справі. Україна підтримала ідею. Єдиною країною, яка виступає категорично проти створення трибуналу, є Росія, хоча вона і звинувачує в катастрофі українських військових.

Також Росія має претензії до проекту остаточного звіту Нідерландів про катастрофу і вимагає внести в нього зміни.

У свою чергу 18 сімей родичів жертв катастрофи подали в суд по цій справі на колишнього лідера донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна. Вони також заявили, що Гіркін діяв за дорученням Кремля.