Прокуратури Київської області очолив Бондаренко

Як повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, заступник генерального прокурора-головний військовий прокурор Анатолій Матіос офіційно представив колективу прокуратури Київської області нового керівника Євгенія Бондаренка.

Читайте такожШокін звільнив підозрюваних у хабарництві прокурорів

Представлення відбувалося за участю співробітників прокуратури області, керівників правоохоронних органів та представників місцевої влади Київщини.

Анатолій Матіос, характеризуючи новопризначеного прокурора області як досвідченого і високопрофесійного працівника, акцентував увагу на найголовніших завданнях в роботі органів прокуратури, наголосив на необхідності суворого дотримання закону, а також окреслив перспективи реформування у зв’язку з введенням у дію нового закону "Про прокуратуру".

Нагадаємо, що заступника прокурора Київської області Олексія Корнійця підозрюють у хабарництві та корупції. Під час обшуку співробітники ГПУ і СБУ знайшли у нього значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Довідка УНІАН. Євген Бондаренко народився в 1981 році в місті Києві, в 2003 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. До призначення прокурором Київської області обіймав посаду начальника відділу Генеральної прокуратури України. Перед цим працював в органах внутрішніх справ. Наказом генерального прокурора від 14 липня 2015 року призначений на посаду прокурора Київської області.