ЗМІ: Генпрокуратура просила заарештувати прокурорів-корупціонерів, а не випускати під заставу

Про це повідомляє ТСН.

У документах йдеться, що слідчі ГПУ, які розслідують справу "діамантових" прокурорів, просили для всіх підозрюваних однаковий запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн першому заступнику прокурора Київської області Корнійцю.

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіну.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Валерію Гібаленку Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3 млн 200 тис. грн.

Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.