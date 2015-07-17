Порошенко заявив про погіршення криміногенної ситуації в 21 регіоні України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з правоохоронними органами в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

За його словами, здійснюється активна протидія незаконному обігу зброї, недопущення її витоку із зони АТО та подальшого розповсюдження територією держави, зокрема на блокпостах, прилеглих до зони АТО, здійснюється перевірка всіх транспортних засобів.

«Як наслідок, відповідно до оперативної інформації, лише на території Дніпропетровської області з початку проведення таких відпрацювань уже затримано 640 громадян, причетних до вчинення протиправних посягань у сфері незаконного обігу зброї... У Запорізькій області – близько 260 осіб, у Херсонській – 155», - сказав Порошенко.

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За словами президента, кількість зброї, яка вилучається у зазначених осіб, також вражає. «Лише в Донецькій області за вказаний період з незаконного обігу вилучено понад 100 тис. боєприпасів, 1200 гранат, більше 200 автоматів, 60 гранатометів... В цілому події на сході держави цілком природньо відобразилися на формуванні криміногенної обстановки у державі - як у зоні проведення АТО, так і поза її межами», - зазначив він.

За словами Порошенка, що кількість кримінальних правопорушень зросла у 21 регіоні, у тому числі у Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській областях. «Найбільша динаміка росту особливо тяжких злочинів зафіксована у Донецькій області, де тільки кількість умисних вбивств за півроку склала майже тисячу випадків», - сказав президент.