Завтра комісія ВР з розслідування подій в Мукачевому на місці вивчатиме ситуацію - Пацкан

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення засідання комісії повідомив секретар ТСК Валерій Пацкан.

За його словами, на Закарпаття поїдуть майже всі члени комісії. У Києві залишаться лише декілька чоловік для оперативного зв'язку з главками силових відомств.

Як сказав Пацкан, комісія має на меті встановити роль у мукачівському конфлікті не лише представників ДУК “Правий сектор”, але й інших учасників.

“Комісія спілкуватиметься з деякими народними депутатами. Було ухвалено рішення про запрошення народних депутатів на середу на засідання комісії у Києві. Ми хочемо зрозуміти, звідки з'явилось відео з місця події, на яких підставах воно було вилучено, оприлюднено”, - сказав Пацкан.

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Також комісія має встановити, чи знала міліція, що відбуватиметься “зустріч або, як кажуть на жаргоні, “стрєлка” між одними учасниками конфлікту та іншими. Ми хочемо з’ясувати, чому не порушена ще інша кримінальна справа і чи буде вона порушена, встановити особи інших учасників конфлікту, як на місці конфлікту з'явилась особа, яка отримала поранення”.

Довідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту. Головою ТСК визначено народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколу Паламарчука. До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.