Рада створила ТСК з розслідування обставин конфлікту на Закарпатті
13:49, 14 липня 2015Політика
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Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.
Рада створила ТСК щодо конфлікту в Мукачево / Фото УНІАН
За це рішення проголосували 287 народних депутатів з 337, зареєстрованих у сесійній залі.
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Головою ТСК призначений народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Микола Паламарчук.
До складу комісії увійшли: від "Блоку Петра Порошенка" - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від "Народного фронту" - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від "Опозиційного блоку" - Михайло Папієв, від "Самопомочі" - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від "Батьківщини" - Іван Крулько, від групи "Воля народу" - Юрій Шаповал, від групи "Відродження" - Дмитро Святаш.
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