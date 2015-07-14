Рада створила ТСК з розслідування обставин конфлікту на Закарпатті

За це рішення проголосували 287 народних депутатів з 337, зареєстрованих у сесійній залі.

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Головою ТСК призначений народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Микола Паламарчук.

До складу комісії увійшли: від "Блоку Петра Порошенка" - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від "Народного фронту" - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від "Опозиційного блоку" - Михайло Папієв, від "Самопомочі" - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від "Батьківщини" - Іван Крулько, від групи "Воля народу" - Юрій Шаповал, від групи "Відродження" - Дмитро Святаш.