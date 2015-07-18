У Львові провели проплачену акцію з вимогою автономії Галичини

«О 17:30 група людей з дивними транспарантами вибігли на дорогу по вул. Городоцькій біля цирку, побігали по дорозі, зробили декілька фотографій і як щурі розбіглися щоб їх не відловили. На виклик небайдужих львів’ян «Варта 1» прибула через 5 хвилин, на жаль не застали нікого», – повідомив у Facebook представник «Варти 1» Ігор Зінкевич, передає Zahid.net.

Мітинг організували нібито учасники місцевих лівацьких організацій «Галицький Яструб» та «Захист суспільства», про яку не вдалося знайти жодної згадки. 17 липня об 11:00 ці дві організації подали заявку на проведення пікету із гаслом: «Галичині – більше самоврядування!» під Львівською ОДА.

Читайте такожАваков: вибухи у Львові могли влаштувати імітатори "Правого сектору"

Однак на 11:00 під ЛОДА, де зібралися журналісти, міліція і представники «Правого сектора», які обіцяли протидіяти проведенню акції, ніхто не прийшов. З`ясувалося, що через провокативність такого пікету правоохоронці відмовили організаторів проводити його.

Тому вони вирішили провести пікет пізніше біля Львівського цирку на вул. Городоцькій. Прикметно, що транспаранти та гасла мали синьо-жовту, а не комуністичну символіку. Крім того, учасники тримали українські прапори.

І хоча акція, за словами очевидців, тривала не більше 5 хвилин, а кілька десятків людей з плакатами розбіглися одразу після того, як було зроблено декілька фотографій, російські пропагандистські ЗМІ написали, що «близько 300 активістів громадських організацій провели мітинг, на якому зажадали надати Львівській області автономію».

Зрежисовану «акцію протесту» також показали по центральних російських телеканалах, як от «Lifenews» та «Россия-24». Окрім того, повідомлення про це опублікували десятки російських, а також українських сайтів – наприклад, «Багнет» та сайт газети «Вести».

Судячи з усього, інформація про «демонстрацію у Львові» була поширена редакціями пропагандистських ЗМІ ще до її проведення – оскільки у повідомленнях йдеться, що акція була проведена під Львівською ОДА, як це планувалося раніше, а «активісти» нібито перекрили «одну з центральних вулиць». Насправді нічого такого не було, хоч і, ймовірно, планувалося, однак політтехнологи, які організували цю провокацію, не встигли чи не вважали за потрібне повідомити підконтрольні ЗМІ про зміни.

Насправді все було організовано заради кількох фото, якими супроводжувався заздалегідь написаний текст. Очевидно також, що настільки масштабна інформаційна провокація не могла бути організована без участі російських спецслужб.

У соцмережах також з`явилися свідчення, що учасникам постановочного протесту платили гроші. На фотографіях, які, за словами керівника «Варти 1» зробили представники «Правого сектора», видно людей, які після акції розплачуються з учасниками.

Наразі на проведення такої акції уже звернули увагу правоохоронці. Вони встановили організаторів, які проводили акцію без відповідних заявок. Крім того, після збору свідчень, відповідні органи оцінять зміст акції.

«Матеріали зареєстровані у Галицькому райвідділі. Зараз вирішую з прокуратурою, яке рішення будемо приймати. Будемо визначатися з кваліфікацією, коли зберемо повні матеріали, опитаємо організаторів», – розповів начальник головного управління міліції Львівщини Дмитро Загарія.

Коментарів від представників УСБУ у Львівській області нам отримати не вдалося.