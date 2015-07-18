205 округ: нардеп повідомив про скуповування голосів у колишній приймальні Куліча

Там роздають конверти з 400 гривнями для того, щоб люди голосували за кандидата Сергія Березенка, повідомляє Купрій.

На місці знаходяться народні депутати Денисенко, Дідич і Луценко. Крім цього на місці подій присутні кандидати в народні депутати Геннадій Корбан і Ігор Андрійченко. Також на місці подій був присутній начальник міського відділу міліції Антон Шевцов і довірена особа Сергія Березенка Микола Носко.

Повідомляється, що на місці події, окрім міліції, знаходяться також міцні спортивні хлопці кримінального вигляду - «тітушки».

За словами нардепа, міліція, як і раніше в подібних випадках, демонструвала повне небажання стояти на сторожі закону. В рамках виконання слідчих дій працівники випустили з приміщення близько десятка працівників штабу з набитими доказами сумками і рюкзаками.

«Шанси знайти докази злочину зараз малі, так як міліція випустила близько десяти працівників штабу Березенка з сумками і навіть рюкзаками за плечима. Їм вдалося втекти», - констатує народний депутат Купрій.

За пропозицією депутата Ігоря Луценка частина присутніх виїхала на вул. Одинцова 9, 402 к., де, за інформацією Луценка, агітатори Березенка повинні були роздавати гроші.

Повідомляється, що за вказаною адресою знайшлися списки з підписами людей і телефонами «десятників». Також в приміщенні виявилося кілька людей. Частина з них розривали соціальні угоди. Двоє з присутніх заявили на камеру, що один — агітатор від Березенка, а другий — що отримав чотириста гривень за голос.

На даний момент міліція продовжує слідчі дії.