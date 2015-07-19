Питання про те, з ким воює Україна, загнало у глухий кут нового заступника Саакашвілі (відео)
12:48, 19 липня 2015Політика
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Російський опозиційний політик Марія Гайдар, яка представлена головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі в якості свого заступника, відмовилася відповідати на питання журналістів: "З ким воює Україна?".
Гайдар відмовилася відповідати на просте запитання журналістів / dumskaya.net
Журналісти кілька разів наполегливо поставили Марії Гайдар це питання, однак так і не дочекалися відповіді.
"Ось ви як-то так", - сказала Марія Гайдар журналістам.
Нагадаємо, раніше російський депутат Віталій Мілонов звернувся до Слідчого комітету з вимогою перевірити, чи підпадають дії Марії Гайдар, що стала заступником Саакашвілі, під статтю про державну зраду.
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У п'ятницю губернатор Одеси Михайло Саакашвілі повідомив, що його новим помічником стане російський опозиційний політик Марія Гайдар. Колишній президент Грузії також пообіцяв надати росіянці Гайдар українське громадянство.
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