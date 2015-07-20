РНБО вирішила прискорити старт судових тяганин з Росією для відшкодування збитків за Крим і Донбас

Як повідомляє прес-служба РНБО, відповідне рішення було прийнято на засіданні РНБО, під час якого особливу увагу було приділено питанню «Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією території України».

На засіданні під час обговорення зазначеного питання було заслухано доповідь профільних міністрів стосовно строків та термінів подання позовів до міжнародних інстанцій для відшкодування збитків, яких зазнала наша держава внаслідок агресії Росії в Криму та на сході України.

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Зокрема, "було прийнято рішення щодо прискорення, координації та інформаційно-аналітичного забезпечення цієї роботи, а також надання правової допомоги приватним інвесторам та громадянам України, що постраждали від російської агресії".