РНБО визначила нову можливу загрозу для ядерних об'єктів у зв'язку з агресією РФ

Як повідомляє прес-служба РНБО, сьогодні було розглянуто питання «Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні».

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"За результатами розгляду питання затверджено нову Проектну загрозу, яка враховує суттєві зміни безпекової ситуації внаслідок агресії РФ", - зазначено у повідомленні.

Окрім того, було заслухано інформацію Міністерства охорони здоров'я України щодо стану імунобіологічного захисту населення України, та дано доручення вжити негайних заходів, щодо запобігання критичної ситуації із забезпеченням населення держави вакцинами.

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Раніше УНІАН повідомляв, що державна компанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, звернулася до голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка із проханням дати правову оцінку запиту Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України про надання всіх документів, що стосуються фізичного захисту атомних електростанцій, значна частина яких є державною таємницею.