Фракція БЮТ повернулася до сесійної зали ВР

Фракція Блоку Юлії Тимошенко повернулася до сесійної зали Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК привітав це рішення депутатів від БЮТ.

При цьому він запевнив, що «нікому не вдасться розвалити коаліцію демократичних сил».

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ пішла з сесійної зали парламенту, протестуючи таким чином проти того, що ВР не розглядає законопроект стосовно відміни пільг народних депутатів та імперативного мандату.