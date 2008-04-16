Табачник: БЮТ хоч раз вчинив по-чоловічому, а не по-толстовськи

Сьогоднішній вихід фракції БЮТ із сесійної зали пов’язаний лише із небажанням ухвалювати закон про Кабінет Міністрів України.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат Дмитро ТАБАЧНИК (фракція Партії регіонів).

За його словами, фракція БЮТ чудово розуміє, що руйнується основна мета, «заради якої вони перемагали на виборах і заради якої вони робили коаліцію».

Д.ТАБАЧНИК вважає, що перетворення КМУ на структуру, підпорядковану Секретаріату Президента, що передбачає згаданий закон, буде для БЮТ “Пірровою перемогою”.

Водночас, за його словами, вихід фракції БЮТ із сесійної зали є «правильним кроком». Представники БЮТ «хоч раз вчинили по-чоловічому, а не по-толстовськи», вважає Д.ТАБАЧНИК.

«Вони весь час підставляли одну щоку, потім іншу, а зараз терпець урвався», – сказав депутат.

В той же час він додав, що цей крок емоційний.

Д.ТАБАЧНИК також зазначив, що закон про КМУ, а також законопроект, який розглядала і не підтримала ВР щодо природних монополій, це ,«якщо говорити мовою більшовиків, – повзуча контрреволюція».

Він також назвав ситуацію, що склалася довкола згаданих та низки інших законопроектів намаганням «змінити парламентську республіку на авторитарну, безвідповідальну форму президентського правління».