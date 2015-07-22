Росія не планує вводити в'їзд за закордонними паспортами для українців

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах ФМС до прес-конференції голови відомства Костянтина Ромодановського.

«Введення в'їзду за закордонними паспортами для громадян України наразі не планується», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, у тому числі з країн СНД, буде дозволено винятково за закордонними паспортами.

26 листопада 2014 року у Федеральній міграційній службі РФ заявили, що після 1 січня 2015 року громадяни України зможуть в‘їжджати в Росію і громадяни РФ - в Україну за внутрішніми паспортами, оскільки поки що не переглянуто відповідні двосторонні міжурядові угоди.

Разом з тим, з 1 березня 2015 року громадяни РФ, згідно з рішенням українського уряду, мають право в'їжджати в Україну винятково за закордонними паспортами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що режим в'їзду в Україну для громадян РФ за закордонними паспортами введено з метою безпеки.