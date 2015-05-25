Бездіяльність української влади змусить біженців з Донбасу мігрувати до інших країн - представник ООН

Керівник Європейского підрозділу управління ООН у справах біженців Вінсент Кошетель впевнений, що у разі подальшої бездіяльності українського уряду у питанні довготермінового політичного вирішення проблем переселенців, та відсутності допомоги з боку міжнародних організацій, біженці з України почнуть з'являтися у європейських країнах.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Це справді трагедія. Мільйон двісті тисяч стали вимушеними переселенцями у самій Україні. Ще мільйон її покинули. Це трагедія. Люди страждають", - зазначив Кошетель.

Читайте такожРосія посилить контроль за працевлаштуванням іноземців через біженців з України

"Нічого не робиться для полегшення пересування людей. Здається, їх буквально підштовхують обрати, з ким вони. А треба, щоб у людей була змога вільно перетинати контактну лінію", - сказав він.

Кошетель зазначив, що розуміє необхідність заходів безпеки, але 6-7 КПП – це забагато, а їх 15-годинне проходження разом із місячним очікуванням перепустки є занадто довгим.

Читайте такожУ Ростовській області РФ за два місяці закрили 22 пункти тимчасового розміщення біженців з України

«Міжнародні громадськість має підтримати надання допомоги українським біженцям. Вона не виправить ситуації загалом, але необхідна для стабілізації ситуації. Інакше, вже за кілька місяців біженці з України почнуть з’являтися в інших країнах», - зазначив Кошетель.