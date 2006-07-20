Депутати продовжать роботу о 16.00

Достроково закрито ранкове засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначав, на сьогодні передбачено небагато питань для розгляду, оскільки новосформовані комітети парламенту ще не встигли розглянути законопроекти для подання їх на розгляд депутатів.

Перед цим народний депутат з фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ попросив керівництво парламенту прибрати Прапор України, який фракція БЮТ розстелила на своїх робочих місцях, зазначивши, що це «глумління над прапором».

О.МОРОЗ підтримав цю пропозицію, звернувшись до фракції БЮТ, яка на той час вже пішла з сесійної зали, з проханням прибрати прапор, зазначивши, що «він ще вам буде потрібний».

О.МОРОЗ повідомив, що зараз відбудеться засідання комітетів ВР, а о 16.00 в парламенті відбудуться слухання з питань бюджетної політики на 2007 рік.