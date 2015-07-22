ОБСЄ: Бойовики показали озброєння калібром менше 100 мм, яке зібралися відводити

Як йдеться у звіті місії за 21 липня, опублікованому сьогодні, бойовики "ДНР" супроводжували спостерігачів ОБСЄ з метою відвідування окремих районів на окупованих територіях для огляду за переміщенням озброєння калібром менше 100 мм.

Спостерігачі відвідали два підконтрольних бойовикам "ДНР" села Санжарівку (67 км на північний схід від Донецька) та Озерянівку (33 км на північний схід від Донецька).

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"На одному місці Спеціальна моніторингова місія бачила дев'ять бойових машин піхоти БМП-1, вісім з яких були припарковані на узліссі поряд з відкритим майданчиком вздовж дороги, на відстані близько 10 км від лінії розмежування. На іншому місці СММ бачила один основний бойовий танк Т-72 та шість БМП-1, які переміщалиcя на відкриту місцевість біля дороги, на відстані близько 10 км від лінії розмежування", - сказано у повідомленні.

Інструктори ОБСЄ зафіксували серійні та реєстраційні номери зазначеної техніки.

Також місія заявляє, що транспортний засіб "військової поліції" "ЛНР" супроводжував спостерігачів до Кіровська (50 км на північний захід від Луганська) для спостереження за відведенням двох танків, трьох бронетранспортерів та трьох плавучих бронетранспортерів МТ-ЛБ від лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Глава держави підкреслив, що «вчора в Мінську пропозицію української сторони за наполяганням наших дипломатів та ОБСЄ було прийнято».

«І через декілька днів почнеться відлік годин, з яких під контролем ОБСЄ буде відведено все важке озброєння», - сказав він.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.