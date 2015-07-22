Бойовики надсилають військовим у зоні АТО повідомлення з погрозами (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Наші бійці отримують на свої "мобілки" sms різного змісту за підписом від "ДНР". Напевно бойовики хочуть морально нас залякати такими sms-ками. Але в нас це тільки викликає усмішку", - йдеться у повідомленні.

Бандформування піднімають настрій захисникам УкраїниПротягом проведення Антитерористичної операції на території Донець... Posted by Прес-центр АТО on 22 Июль 2015 г.

За словами бійців, "в них навіть є своєрідне змагання – кому надійшло більше подібних sms: найбільшою колекційною цінністю для наших захисників є sms-ки датовані 2032 роком".