Бойовики надсилають військовим у зоні АТО повідомлення з погрозами (фото)
16:38, 22 липня 2015Війна
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У зоні АТО представники терористичних бандформувань та російських окупантів надсилають українським військовим повідомлення з погрозами.
Фотоілюстрація / flickr.com/photos/vernieman
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"Наші бійці отримують на свої "мобілки" sms різного змісту за підписом від "ДНР". Напевно бойовики хочуть морально нас залякати такими sms-ками. Але в нас це тільки викликає усмішку", - йдеться у повідомленні.
Бандформування піднімають настрій захисникам УкраїниПротягом проведення Антитерористичної операції на території Донець...Posted by Прес-центр АТО on 22 Июль 2015 г.
За словами бійців, "в них навіть є своєрідне змагання – кому надійшло більше подібних sms: найбільшою колекційною цінністю для наших захисників є sms-ки датовані 2032 роком".
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