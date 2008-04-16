Яценюк закликає Балогу і Тимошенко розібратися на стороні

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк заявляє, що немає підстав для відставки уряду і обіцяє, що зробить все залежне від себе, щоб коаліція не розвалилася.

Про це він заявив на брифінгу в середу.

"Нікому не вдасться зруйнувати роботу українського парламенту. Я розумію, що парламент став незручним, бо почав ефективно працювати. Він почав ефективно працювати. Парламент працюватиме за будь-яких обставин", - заявив голова ВР.

Яценюк також закликав інші гілки влади не втягувати парламент "в свої політичні розборки".

"Ми є єдиний законодавчий орган, в нас є своя позиція і ми будемо її відстоювати. Будь-які інші гілки влади, якщо вони мають розбіжності, мають вирішувати їх на фаховому рівні", - додав голова Верховної Ради.

Яценюк запевнив, що зробить усе, щоб "коаліція не розвалилася а уряд працював, бо на коаліції і уряді лежить вся повнота відповідальності за те, що відбувається в державі".

"І я не дам нікому уникнути цієї відповідальності", - запевнив він.

Таким чином, прошу зняти політичну температуру, всім повернутися в зал, домовлятися лише на основі консенсусу і не перешкоджати роботі єдиного законодавчого органу. Коаліція повинна працювати як єдиний орган відповідно до коаліційної угоди, уряд правомочний"

Він також наголосив, що ні юридичних, ні фактичних підстав говорити про звільнення уряду немає.

"Тому уряд має показувати ефективну роботу і прибрати імпульсивні реакції", - заявив Яценюк.

Українська правда