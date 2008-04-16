Яценюк стверджує, що коаліцію врятував він

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що якби він сьогодні поставив на голосування закон про Кабінет міністрів, то коаліція припинила б своє існування.

Як передає кореспондент УНІАН, сказав спікер, коментуючи сьогоднішнє засідання парламенту.

«Доля коаліції була в моїх руках. Якщо б я поставив на голосування зараз закон про Кабінет міністрів, завтра б уже коаліції не було», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що як голова ВР зробить все, аби демократична коаліція не розпалася, а український уряд працював.

«Бо на коаліції й уряді лежить вся повнота відповідальності за стан справ в державі. Я, як голова парламенту, не дам нікому уникнути цієї відповідальності», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він назвав безпідставними усі заяви про можливу відставку уряду. За словами голови ВР, Кабмін працювати.

При цьому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, на сьогодні нікому не вдасться зруйнувати роботу парламенту. «Парламент буде працювати за будь-яких обставин», - сказав він.

Також А.ЯЦЕНЮК закликав учасників політичного процесу не втягувати ВР в свої політичні розбірки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР у другому читанні розглядала проект закону про Кабмін, однак народні депутати не закінчили розглядати поправки до цього закону.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не голосуватиме за закон про Кабінет міністрів доти, доки не буде вирішено ряд питань, що стосуються порядку денного Верховної Ради.

Ще зранку народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) заявив, що фракція БЮТ не голосуватиме за закон про Кабмін до вирішення ряду питань щодо порядку денного ВР.