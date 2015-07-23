Міліцейські провокації проти команди Корбана спрямовані на забезпечення перемоги провладного кандидата - виборчий штаб

Про це йдеться в офіційній заяві виборчого штабу Корбана, переданій агентству УНІАН.

Так, коментуючи сьогоднішні масові обшуки номерів озброєними міліціонерами в центральному готелі Чернігова, штаб заявляє: «Незаконне вторгнення і нічим не виправдане порушення прав людей – стає нормою для дій місцевих правоохоронців. Все це спрямоване на забезпечення будь-якою ціною сумнівної перемоги провладного кандидата».

«На це кинуті всі сили нового начальника міліції Юрія Шевцова, який не так давно очолював службу безпеки штабу цього кандидата. Можливо, Шевцов звик діяти такими методами в Криму, де живе його сім'я і звідки він прибув на службу в Чернігів. Але тут діє українське законодавство і йому пора навчитися його дотримуватися», - йдеться в заяві.

У той же час, у виборчому штабі Корбана підкреслюють бездіяльність підлеглих Шевцова по інших епізодах, що вимагають розслідування: «досі немає жодних результатів розслідування по затриманню скупників голосів від Березенка та їх автомобіля з сотнями тисяч гривень, масою зброї і боєприпасів. Досі немає результатів із неодноразовим «мінуванням» штабу Корбана «Місто майбутнього». Досі немає результату за розслідуванням побиття агітаторів Корбана. Немає результатів і з розслідування нападів "найманих тітушок" на соціальні намети, коли вони, на очах у знімальної групи одного з центральних каналів, розпорошили там сльозогінний газ і в результаті чого завдано шкоди здоров'ю літнім людям».

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня близько 7 години ранку в Чернігові майже сотня міліціонерів з автоматами провели обшуки у 12 номерах готелю «Україна», в яких проживали члени Громадської організації «Контроль і безпека», що приймають участь в агітації за кандидата в народні депутати Геннадія Корбана. При цьому вони керувалися папером, який, на думку юристів, не має нічого спільного з законом. «Тільки знання законів і активна позиція гостей готелю змусили правоохоронців швидко ретируватися», - наголосили у штабі.