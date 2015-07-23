Євросоюз буде моніторити суд над Савченко в Росії - речник Могеріні

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомила у Брюсселі речник верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

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За її словами, делегація ЄС в Росії та посольства країн-членів Євросоюзу "з самого початку спостерігають за справами" Савченко та українського режисера Олега Сенцова.

"Тому вони вже спостерігали за рядом попередніх судових розглядів і будуть продовжувати це робити", - сказала Косьянчич.

Речник також повідомила, що спостерігачі від ЄС вже були присутні на першому слуханні справи Сенцова 21 липня у Ростові-на-Дону.

"Делегація Європейського Союзу в координації з державами-членами посольств має намір моніторити суд над Савченко. Судовий моніторинг є стандартним інструментом ЄС. Це відбувається згідно з місцевими правилами і нормами", - наголосила Косьянчич.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Вона звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених п.п. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

Суд 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.