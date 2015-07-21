Алібі Савченко підтверджує відео, надане стороною обвинувачення - адвокат

Про це УНІАН повідомив її адвокат Ілля Новиков, який у Києві займається збором доказів захисту.

«Я весь цей тиждень в Києві, зустрічаюся з фахівцями з стільникового зв'язку для уточнення картини по телефонному білінгу. СК заявив, що цей білінг не має значення з урахуванням рельєфу місцевості, оскільки телефон міг підключатися ні до найближчої соти (і взагалі, хохли все це придумали, щоб відмазати свою карательницю)», - сказав Новіков.

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«Специ все це почитали, гмикнули, і сіли писати докладний розбір, що не так у СК. А тим часом інший експерт у мене на очах зробив чудо - заліз в відеофайли, надані свідком звинувачення, і прямо пальцем на моніторі показав, як їх невміло редагували, щоб поміняти час. Алібі Савченко підкріплюється відеозаписом, причому не українським, а з боку сепаратистів. Подробиці будуть у свій час», - підкреслив він.

На думку Новікова, у захисту «трапився Брусилівський прорив в процесі збору доказів захисту».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що дані білінгу мобільного телефону української льотчиці доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.

"Абсолютно безумовно, у справі будуть матеріальні докази того, що Надія Вікторівна Савченко за годину до загибелі російських журналістів Волошина і Корнелюка вже перебувала в полоні у луганського батальйону "Зоря". Це означає відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями самої Савченко і наслідками у вигляді загибелі російських журналістів", - сказав Фейгін.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Вона звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.