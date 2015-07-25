Не всі депутати підтримують внесення змін до Конституції в частині децентралізації - нардеп

Про це в інтерв'ю "5 каналу" у п'ятницю, 24 липня, заявив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Руслан Князевич.

"Безумовно, не всі в парламенті погоджуються підтримати Президента в його бажанні змінити Конституцію", - зазначив він і водночас додав, що жоден з критиків змін до Конституції в частині децентралізації, запропонованих главою держави, не запропонував альтернативи.

Читайте такожПорошенко запевнив у відсутності загроз через місцеве самоврядування в окремих районах Донбасу

Раніше УНІАН повідомляв, що Конституційний суд України в понеділок, 27 липня, розпочне розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону (письмове слухання).