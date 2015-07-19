Порошенко в офіційному зверненні звинуватив коаліцію в інтригах навколо децентралізації (відео)

Петро Порошенко відзначив, що розгляд у Верховній Раді проекту змін до Конституції в частині децентралізації вилився в жорстку дискусію. Саме тому президент зажадав «розставити всі крапки над «і»».

Порошенко заявив, що фракції у парламенті, яких він вважав партнерами, замислили атакувати його мирний план стосовно децентралізації регіонів.

«Каменем спотикання стала норма, яка міститься в перехідних положеннях Конституції. А саме - речення, в якому згадується закон про специфічний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Цей закон депутати вже ухвалювали двічі. Спочатку його прийняла попередня Верховна Рада. Потім - удосконалила теперішня. Вступити в силу такий закон може лише після виконання цілої низки попередніх умов», - сказав президент.

Головними умовами є роззброєння бойовиків, виведення російських військ, відновлення контролю над всією лінією українсько-російського кордону і проведення місцевих виборів.

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Порошенко вкотре наголосив, що в проекті змін до Конституції не йдеться про особливий статус для Донбасу. «Натомість, і на Донбасі, і в усіх регіонах України місцеві громади отримають значно більше повноважень і можливостей», - заявив Порошенко.

Президент також додав, що він планує докласти «всіх зусиль, щоб до остаточного голосування за зміни восени переконати депутатів підтримати їх».

У той же час, Порошенко заявив, що прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичним шляхом не означає повний пацифізм. Він підкреслив, що наступного року Україна збільшить військові асигнування – вже цього тижня Верховна Рада ще на 5 млрд збільшила військовий бюджет.

Завершив своє звернення Порошенко словами про те, що децентралізації не буде в таких сферах, як оборона, зовнішня політика та національна безпека. Президент, Конституційний суд та Рада отримають право призупиняти повноваження місцевих рад. «Той, хто виступає за децентралізацію без такого вкрай важливого запобіжника, по суті пропонує федералізацію! А Україна була, є й буде унітарною державою», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, у четвер Верховна Рада голосувала за направлення проекту змін до Конституції в частині децентралізації до Конституційного суду.