Конституційний суд розгляне зміни щодо децентралізації 27 липня
21:24, 24 липня 2015Політика
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, засідання розпочнеться о 10.00.
КС розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації вже в понеділок / ukrliter.com
Конституційний суд України в понеділок, 27 липня, розпочне розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону (письмове слухання).
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, засідання розпочнеться о 10.00.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції щодо децентралізації влади.
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