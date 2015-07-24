Конституційний суд розгляне зміни щодо децентралізації 27 липня

Конституційний суд України в понеділок, 27 липня, розпочне розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Закону (письмове слухання).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада направила до КС проект змін до Конституції щодо децентралізації влади.