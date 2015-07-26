У Чернігові на довиборах по 205 округу екзит-поли проводять дві організації

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у дискусійному клубі "Експертна думка" повідомив керівник освітнього центру "Ініціатива" Павло Пущенко.

За його словами, опитування виборців на виході із дільниць замовили лідери гонки. Так, для штабу кандидата у народні депутати Геннадія Корбана працюють соціологи центру New Image Marketing Group. Всього буде задіяно 144 інтерв’юери.

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Штаб Сергія Березенка замовив проведення екзит-полу у київської соціологічної групи "Социс".

Пущенко зауважив, що результати ексзит-полів будуть оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

"Однак штаби кандидатів матимуть загальні тенденції у другій половині дня. І, відповідно, вибудовуватимуть стратегію поведінки: якщо розрив буде мінімальний, то буде йти боротьба за кожну дільницю, кожен бюлетень", - вважає експерт.