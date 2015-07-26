КВУ вимагає розслідувати появу на дільницях Чернігова осіб з підробленими посвідченнями журналіста

Про це повідомила прес-служба організації з посиланням на генерального директора КВУ Олексія Кошеля.

«ВГО «Комітет виборців України» вимагає від керівництва Міністерства внутрішніх справ розпочати розслідування щодо присутності на виборчих дільницях по одномандатному виборчому округу №205 псевдожурналістів спортивної зовнішності із посвідченнями журналістів газети ВГО КВУ «Точка зору», - цитує слова Кошеля прес-служба.

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Кошель наголосив, що Центральна виборча комісія надала КВУ дозвіл на спостереження на довиборах у Чернігові, і всі спостерігачі від організації були офіційно зареєстровані в окружній виборчій комісії. Жодного іншого офіційного посвідчення КВУ не надавало.

Згідно з повідомлення, КВУ розцінює появу осіб з підробними журналістським посвідченнями організації як потенційну можливість зриву голосування, і закликає МВС приділити цьому факту необхідну увагу.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.