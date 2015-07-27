У Чернігові відкрито 19 кримінальних проваджень за фактами порушень на 205-му окрузі – міліція

13:16, 27 липня 2015
Політика
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У Чернігові за фактами порушень під час проміжних виборів до Верховної Ради України 26 липня в одномандатному окрузі №205 відкрито 19 кримінальних проваджень.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, всього до правоохоронців учора надійшло 67 повідомлень про порушення, пов'язані із виборчим процесом. Із них 6 стосувалися розповсюдження агітаційних матеріалів, 26 – підкупу виборців, 1 – пошкодження бюлетеня тощо.

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Із загальної кількості зареєстрованих повідомлень розпочато 19 кримінальних проваджень. Вісім із них – за ч. 1 ст. 160 ККУ (підкуп виборця); дев'ять – за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа); два – за ч. 1 ст. 158-1 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз). Триває досудове слідство.

Ніч в окружній виборчій комісії округу №205, за повідомленням міліції, пройшла спокійно. Грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Бійці Національної гвардії України змінили правоохоронців та охороняють окружну виборчу комісію.

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