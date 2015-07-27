Філатов заявив, що Чернігів стане одним з основних електоральних майданчиків для "УКРОПу"
Вибори на окрузі №205 у Чернігові довели, що черговий президент, потрапивши на Банкову, запустив машину брехні і фальсифікацій для узурпації влади.
Про це заявив народний депутат, член політради "УКРОПу" Борис Філатов на брифінгу за підсумками виборів у окрузі №205.
За словами Філатова, події у Чернігові підтвердили, що нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої і для досягнення своїх цілей готова використовувати будь-які методи – від цинічних маніпуляцій до застосування репресивного апарату.
Філатов подякував Геннадію Корбану (главі політради "УКРОПу"), одному з кандидатів на проміжних виборах у Чернігові за те, що він ціною своєї репутації зірвав маски з президента України, міліції та інших представників влади не пішов на жодні домовленості.
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«Ціною власної репутації він зірвав маски з усіх: з Порошенка, з правоохоронних органів, які сотнями затримували вчора людей просто за браслет «Я – УКРОП», – сказав Філатов. – Ми показали всій країні, що наша політична партія – практично єдина, яка не вступає в жодні домовленості з владою – ні в кулуарні, ні в публічні».
Борис Філатов зазначив, що Чернігів стане одним із основних електоральних майданчиків для «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» на найближчих місцевих виборах.
«Тут буде один з основних наших електоральних майданчиків. Ми не кинемо жодну людину, яка прийшла до нас у команду, яка простягнула нам руку. Один за всіх, і всі – за одного», – заявив Борис Філатов у Чернігові під час брифінгу, присвяченого результатам виборів на окрузі №205.
За словами Бориса Філатова, «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» буде боротися за те, щоб зробити Україну парламентською республікою, зняти недоторканність з депутатів і президента, дати можливість суспільству відкликати депутатів всіх рівнів і ухвалити механізм імпічменту президента.
Нагадаємо, під час виборів у Чернігові команда кандидата Геннадія Корбана розкрила мережу зі скуповування голосів провладним кандидатом Сергієм Березенком. Крім того, штаб Березенка спільно з міліцією розгорнув кампанію із залякування жителів Чернігова: зокрема, повідомлялося, що дільниці для голосування нібито заміновані.