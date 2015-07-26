У штабі одного з кандидатів у депутати назвали причину низької явки на довиборах у Чернігові

15:19, 26 липня 2015
Політика
907 0

У штабі кандидата в народні депутати по округу №205 Геннадія Корбана вважають, що залякування виборців призвело до низької явки сьогодні на довиборах у Верховну Раду в цьому окрузі в Чернігові.

Чернігов / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав офіційний представник штабу Корбана Дмитро Громаков.

Представник штабу нагадав, що станом на 12.00 явка виборців на довиборах народного депутата склала 16,17%, і, за його словами, це досить низький результат для Чернігова. На виборах до ВР у 2014 році на 12.00 тих, хто проголосував, вже було 23%.

"Ми змушені засвідчити те, що дії провладного кандидата і основного конкурента призвели до фактичної відмови від голосування. Те залякування, яке відбувається і відбувалося, зараз, у ці хвилини, грає на зниження явки, що підвищує, на нашу думку, можливості і результативність роботи так званих мереж, тобто куплених голосів", - заявив Громаков.

Читайте такожОПОРА повідомила про спроби фотографування бюлетенів у Чернігові

У зв'язку з цим представник штабу стверджує, що залякування призвело до того, що 50% опитаних у ході екзит-полу відмовилися соціологам говорити, за кого вони віддали свої голоси, що може значно вплинути на результати екзит-полу.

"Ми звертаємося до президента, ми звертаємося до керівника МВС вжити невідкладних заходів із приведення до ладу дій співробітників на виборчих дільницях, щоб у нас не було таких конфліктів, як стався з представниками екзит-полів", - заявив Громаков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у штабі Корбана заявили про побиття інтерв'юера, який проводив екзит-пол, охоронцями народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Анатолія Матвієнка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter