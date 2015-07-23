Працівники штабу Березенка заявили про факти підкупу виборців у його інтересах на 205-у окрузі

Під час прес-конференції в УНІАН колишні працівники штабу також повідомили, що отримували протизаконні вказівки від керівників штабу провладного кандидата.

Зокрема, під час прес-конференції один з колишніх працівників штабу Максим Іванчук, розповів, що на початку липня один з його знайомих – Іван Рудяк - запропонував йому поїхати до Чернігова з метою активної участі у створенні організації «За чесні вибори». За словами Іванчука, він та ще група хлопців погодились на таку пропозицію, і вже у Чернігові Рудяк познайомив їх з координатором Антоном Соколовим. Іванчук повідомив, що вже 3 липня їм дали вказівку прийти за адресою вул. Щорса, 23, де проходила агітація за Березенка.

«Нас пропустили туди без проблем і познайомили з керівником, який всім управляв, – Антоном Шевцовим (начальник міліції міста Чернігів - УНІАН). Ми його не знали. Як пояснив нам Соколов, він був начальником служби безпеки Сергія Березенка», - сказав Іванчук і зазначив, що після цієї зустрічі йому телефонували і давали вказівки прибути за тією чи іншою адресою, аби фіксувати все, що там відбувається і звітувати.

За словами Іванчука, за вказаними адресами, група, до якої входив і він, бачила агітаційні намети і багато людей.

«Нас координував Антон Шевцов. Він знаходився там постійно. Розповідав, куди йти і що робити. Ми стежили, щоб ніхто не фотографував, під час того як були дві зустрічі виборців з Березенком», - розповів Іванчук.

Протягом наступних днів, за його словами, тривала активна робота зі створення організації «За чесні вибори» і, як пояснювали хлопцям, ця організація створювалась для контролю за дотриманням порядку у виборчому процесі.

Читайте такожНа провладного кандидата у народні депутати на проміжних виборах у 205-му окрузі Березенка працює весь адмінресурс і правоохоронці – політики

«Але потім ми дізнались від Соколова, що ця організація буде допомагати і вирішувати будь-які конфліктні ситуації, що пов’язані з Сергієм Березенком. Ми здивувались, але не надали цьому великого значення. Ми брали участь в автопробігу з прапорами, біля наметів, які стояли у місті, ми пояснювали людям про створення організації, закликали їх робити свій вибір чесно, роздавали дітям цукерки. Приблизно до 14 числа ми цим займались. Паралельно нам кожного дня надходили дзвінки від Соколова, що нам потрібно поїхати за певною адресою і подивись, що там. Наприклад, було завдання поїхати до готелю «Україна» і познімати, що там відбувається… Це тривало протягом кількох тижнів. Одного дня ми зустрілись з Рудяком у квартирі, яку він знімав, і нам поставили інші завдання – не лише знімати, а поїхати до певних наметів і вчинити там провокацію. Він пояснив, що це потрібно для того, щоб у разі, якщо буде відбуватись «кіпіш» біля наметів Березенка, нам таке потрібно влаштовувати біля наметів Геннадія Корбана (кандидат у народні депутати у 205-му окрузі - УНІАН). Ми цього не виконували, бо не підписувались на такі завдання протизаконні», - заявив Іванчук.

Іванчук також повідомив, що одного ранку йому та ще кільком хлопцям було поставлено завдання поїхати за певними адресами, де стояли автобуси, сидіти в машинах і стежити за тим, щоб там все було спокійно.

«Що відбувається в автобусах, нам ніхто не став пояснювати, але сказали, що якщо ми побачимо там «кіпіш», то повідомляти. Ми поїхали на одну з адрес. Там було три автобуси, багато людей, агітаційний намет Березенка, охоронці, які охороняли автобуси, і машина. Ми за всім спостерігали. Я бачив, що люди заходили в намет, щось підписували, їх перевіряли, вони мали паспорти в руках та якісь угоди. Після того як їх там перевірили, вони заходили в автобус. Після того як вони туди заходили, за ними заходив охоронець, який перед цим брав у багажнику машини конверти. Ми підозрювали, що це гроші, бо з людьми, які виходили, ми спілкувались, і вони казали, що Березенко видає по 400 гривень. Ми підозрюємо, що це за голос він давав», - сказав Іванчук і зазначив, що протягом дня по декілька разів до автобусів приїздила «Тойота» чорного кольору.

Читайте також205 округ: нардеп повідомив про скуповування голосів у колишній приймальні Куліча

Іванчук також зазначив, що такі автобуси стояли за кількома адресами, де він був безпосередньо за вказівкою, і за кожною з цих адрес приїздила та сама «Тойота».

«Ми також побачили там Антона Шевцова, який нам давав вказівки 2-4 числа як начальник служби безпеки Сергія Березенка. Тут ми дізнались, що він є головним міліціонером Чернігова. Потім надійшов дзвінок від Соколова, ми йому розповіли про хід подій. Він нам дав вказівку знаходитись там, бо має приїхати багато людей. Приїхав сам Соколов. Він сказав стежити за машиною і передати всім – оточити машину, щоб ніхто не зміг відкрити її і дізнатись, що там. У мене це викликало підозру. Ми не стали виконувати це завдання, бо я бачив у цьому незаконні дії. Він мені розповів, що приїде евакуатор, і туди мають завантажити машину. Це рішення має прийняти Шевцов, її повезуть на штрафмайданчик, де машину ніхто не займатиме», - розповів колишній працівник штабу Березенка.

Іванчук також зазначив, що наступного дня йому поставили завдання повернутись до того місця, де була заблокована машина, і розповісти, що там відбувається.

«Ми побачили там багато людей. Там були конверти з грошима, зброя, патрони. Людей у машині не було», - розповів Іванчук.

Наступного дня, за словами Іванчука, його та ще кількох осіб з його групи, запросили до однієї з квартир Чернігова і пояснили, що організації «За чесні вибори» немає і не буде і сказали, що тепер є лише два завдання, які потрібно буде виконувати, - захист або напад.

«Ми зрозумілим, що знаходимось у штабі Березенка і поцікавились, що означає напад. Нам пояснили, що ми повинні будемо просто з’являтись за тими адресами, які нам назвуть, і знімати, що там відбувається», - розповів він.

Того ж дня, за словами Іванчука, його з хлопцями викликали за адресою вул. Полуботка, 22, де вони побачили багато людей і керівників штабу Березенка, і де їм дали завдання піднімати гамір і створювати серед людей хаос закликами «Корбан – геть! Корбан – ганьба!» тощо.

«Нам надходили різні протизаконні команди, але ми нічого такого не робили. Коли я знаходився на цих адресах, мене набирав Рудяк і казав, що мені потрібно було терміново поїхати туди, де знаходились агітаційні намети Геннадія Корбана, а також інші, і влаштовувати там провокації, щоб ми підходили до людей і щось їм казали, щоб вони нас вдарили, а потім ми повинні викликати міліцію, щоб створювати, як він казав, «кіпіш». Всі ці переписки у мене є у Вайбері. Ми цього не робили. Ми приїздили на адресу і просто стояли осторонь. Ми обговорювали все і вирішили, що не хочемо займатись протизаконними діями. На цьому ми вирішили припинити наше співробітництво з Соколовим», - розповів Іванов.

Читайте такожКорбан заявив, що встановлена приналежність машини, в якій знайшли гроші і зброю

У свою чергу голова правозахисної групи «Січ» Оксана Томчук наголосила, що збирає докази і факти порушень з боку штабу провладного кандидата у 205-окрузі Березенка. Зокрема, вона зачитала фрагмент заяви від одного з таких самих учасників групи, як і Іванчук, – Владислава Курського, в якій він чітко свідчить про причетність Шевцова та штабу Березенка до підкупу голосів.

«Мова йде про епізод, коли знищувались списки виборців, які отримали хабарі. Людина готова про це свідчити. Всі ці дані наразі підтверджуються не лише свідченнями, а й вайбер-листуванням, відеоматеріалами, на яких зафіксовані автобуси, які розвозили конверти по місту, зафіксовані всі автомобілі, люди, які займались організацією курсування автобусів, автомобіль, який привозив гроші. Всі ці дані будуть передані до правоохоронних органів», - сказала Томчук.

У той же час вона наголосила: «Враховуючи те, що фактично зараз міліцією Чернігова керує людина, яка безпосередньо не лише брала участь у реалізації цієї злочинної схеми (щодо підкупу виборців - УНІАН), а й фактично виступила її безпосереднім організатором на момент, коли вона створювалась, то я не бачу сенсу намагатись зараз передати ці матеріали в місто Чернігів. Всі ці матеріали ми передамо безпосередньо в Генпрокуратуру, оскільки мова іде не лише про порушення етичних норм, а про цілком конкретний кримінальний злочин, який вчинено і продовжує чинитись посадовою особою – славнозвісним Антоном Шевцовим».

Томчук також підкреслила, що учасники правозахисної групи «Січ» будуть присутні до кінця виборів у 205-му окрузі й повідомила про розміщення наметів групи у Чернігові, де люди зможуть надавати свідчення щодо порушення виборчого законодавства.

Як відомо, проміжні вибори народного депутата відбудуться у 205-му окрузі 26 липня.