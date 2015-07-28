Російські ЗМІ стверджують, що затриманих спецпризначенців РФ обміняли на українських військових

Про це «Газете.Ru» на умовах анонімності повідомило джерело в російських силових структурах.

Адвокат Александрова Костянтин Кравчук підтвердив, що обмін дійсно відбувся.

У Міноборони РФ цю інформацію ніяк не коментують. Інші подробиці операції поки не розголошуються.

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«Розмови про те, що Александрова і Єрофєєва можуть обміняти, йшли постійно, ми дуже на це сподіваємося, що робота в цьому напрямку йде», — кілька днів тому говорила «Газете.Ru» інший адвокат затриманих Оксана Соколовська.

У понеділок отримати коментар у Соколовської не вдалося.

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Сержант Александров і його командир капітан Єрофєєв були захоплені українськими військовими поблизу міста Щастя Луганської області 16 травня. При перестрілці вони отримали поранення. Під час бою з ними загинув український військовий Вадим Пугачов.

На допиті затримані росіяни заявили, що вони діючі військові і служать в 3-й окремій гвардійській бригаді спецназу РФ, що дислокується в Тольятті. На відеозапису допиту росіян, опублікованій українською стороною, Александров і Єрофєєв заявили, що прибули в Україну 26 березня 2015 року у складі батальйону з 220 чоловік.