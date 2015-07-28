Мінфін затвердить перелік країн, що не борються з відмиванням "брудних" грошей та фінансуванням тероризму

17:08, 28 липня 2015
Політика
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Про це йдеться в постанові уряду №510, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

УНИАН

Кабінет міністрів України доручив Державній службі фінансового моніторингу визначити, а Міністерству фінансів затвердити перелік країн, які не виконують рекомендації міжнародних і міжурядових організацій у сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, і фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.

Про це йдеться в постанові уряду №510, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

"Перелік країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується Державною службою фінансового моніторингу та затверджується Міністерством фінансів", - йдеться в постанові.

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Згідно рішення уряду, держави включаються до списку на підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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