Служба безпеки викрила фінансистів "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у прес-центрі, «фінансисти» терористів ще у 2014 році брали участь у створенні так званого «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» та «министерства финансов» «ДНР». Ці структури терористів здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань.

Один з учасників угруповання 30-річний житель міста Торез передавав зібрані «податки» до так званого бюджетного фонду «ДНР».

Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів «віддячили» йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.

Для забезпечення незаконних збройних формувань готівкою зловмисник розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території.

Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до так званого «республиканского банка ДНР» під виглядом «благодійної допомоги та податків».

За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться.

Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.

Правоохоронці виявили «документацію» про реєстрацію маріупольських фірм у так званих «миндоходов и сборов ДНР» та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету «ДНР», папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків «ДНР» на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР».

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Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.