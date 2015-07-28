Головні загрози для місцевих виборів

Вже восени на Україну чекають місцеві виборчі перегони. І в законодавчому плані я не бачу жодних несподіванок. Незважаючи на те, що новий закон про місцеві вибори зараз багато критикують, зауважу – він містить революційну норму про двотуровість обрання міських голів великих міст.

Це означає, що на мерів обласних і великих районних центрів чекають сюрпризи. Адже ті, кого ми зараз вважаємо аутсайдерами, можуть отримати дуже велику підтримку громад. Тому ми наполягаємо, щоб у майбутньому двотуровість була поширена й на малі міста і села, оскільки сьогодні існує такий парадокс, що переможцем може стати кандидат, який отримав лише 10-12% голосів.

Більше того, дехто з діючих сільських голів веде свою виборчу кампанію не для того, щоб набрати більшість голосів, а з метою перетягнути їх у конкурентів. Вони займаються реєстрацією двійників, кандидатів, які працюють у спільному електоральному полі з конкурентами. Маю надію, що восени на місцевих виборах ми побачимо інший рівень виборчих процесів, конкурентної боротьби і, як наслідок, ліпшу якість роботи місцевої влади.

Утім, нині відбувається багато спекуляцій навколо закону про місцеві вибори. Наприклад, я бачив заяву Опозиційного блоку, представники якого вже зараз говорять про майбутні черги на виборчих дільницях, труднощі для виборця та вірогідну неможливість встановлення результатів. Тож, очевидно, що ця політична сила готує скарги та підґрунтя для створення нового політичного міфу про те, що їй не дозволили зайняти свою нішу у місцевій владі.

Однією з головних проблем майбутніх виборів також може стати підкуп. На парламентських виборах 2014 року це питання було частково вирішене і підкуп був там мінімальним. Однак наразі є занепокоєння, що ситуація 205-го округу може повторитися і в інших регіонах. Адже коли підкуп виборців залишається безкарним, це стає сигналом для місцевих еліт і політичних сил про те, що застосовувати технологію підкупу можна без жодних перешкод.

У даному питанні правоохоронні органи залишаються фактично бездіяльними. Так відбувається порушення чинного законодавства, адміністративного та кримінального кодексів. Поки держава не буде досить жорстко реагувати на подібні порушення, ми не будемо мати чесних і прозорих виборів.

Наразі Комітет виборців України розробляє законопроект, що має на меті зменшити масштаби підкупу виборців на виборах. КВУ рекомендує Верховній Раді України внести відповідні зміни до законодавчих актів, якими буде чіткіше виписано склад такого злочину, як підкуп виборців. Необхідно зазначити, що підкуп передбачає у тому числі надання неправомірної вигоди виборцю благодійними фондами, громадськими організаціями, які мають назви, співзвучні з назвами партій-суб’єктів виборчого процесу, кандидатами, або використовують таку ж комбінацію позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яку використовує партія-суб’єкт виборчого процесу, кандидат при передвиборній агітації.

Варто зауважити, що будь-яка виборча система не гарантує відсутність «гречки» і «конвертів». Яку б ми не обрали виборчу модель, залишається можливість порушувати, маніпулювати й підкуповувати.

У цілому, останні події у державі змінили свідомість українців. Якщо порівнювати з виборами 2011-2012 років, ми можемо зафіксувати зменшення масштабів підкупу. Але проблема в тому, що допоки Україна переживає серйозну економічну кризу, спокуса продати свій голос у пересічного громадянина залишається.

Питання боротьби із підкупом і криміналом на виборах – це питання, в першу чергу, здатності держави змусити суб’єкти виборчого процесу дотримуватись чинного законодавства.

По-друге, це загальне корупційне мислення. Доки політики відчуватимуть безкарність за підкуп виборців та шукати шляхи, як обійти виборчий закон, будуть проблеми.

Сьогодні є шанс на проведення чесних та об’єктивних виборів, але держава має посилити свою роль у виборчому процесі, виступити гарантом дотримання законодавства і продемонструвати боротьбу з корупцією на всіх рівнях.

Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України