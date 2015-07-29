У Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за кібертероризм

У Верховній Раді зареєстровано проект закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за кібертероризм».

Авторами документу є народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар’єв, Світлана Заліщук, Ірина Геращенко, а також Віктор Вовк (Радикальна партія), Леонід Ємець («Народний фронт») та Борислав Береза (позафракційний).

Депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею 258-6 «Кібертероризм», у якій передбачити, що «Кібертероризм, тобто умисна атака на інформацію, яка обробляється комп'ютером, комп'ютерну систему чи комп'ютерні мережі, що створює небезпеку для життя і здоров'я людей або призводить до інших тяжких наслідків, якщо такі дії були скоєні з політичних мотивів, з метою порушення суспільної безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої».

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Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, вчинення акту кібертероризму, який призвів до травмування, каліцтва або загибелі людей, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років, або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна або без такої.

При цьому пропонується визначити, що особа, або група осіб, які брали участь в підготовці акту кібертероризму, але які добровільно попередили правоохоронний орган про підготовку такого акту до його здійснення, якщо їхні дії призвели до запобігання акту тероризму, звільняються від кримінальної відповідальності, якщо в їхній діях немає складу іншого злочину.