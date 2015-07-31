Рада може проголосувати за децентралізацію після Дня Незалежності - нардеп

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

Черненко нагадав, що поточна - друга сесія парламенту України, не закрита. «Тому на цій сесії, яку ми не закрили, треба прийняти ніби в першому читанні (йдеться про попереднє схвалення законопроекту - УНІАН) після висновку Конституційного суду України рішення у 226 голосів», - зазначив Черненко. При цьому він спрогнозував, що «це цілком може бути в кінці серпня, тобто 26-27 серпня».

За його словами, вже на наступній – третій сесії, котра розпочнеться у вересні, необхідна підтримка у 300 голосів для остаточного ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації.

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Відповідаючи на запитання про те, наскільки реально зібрати підтримку як мінімум 300 голосів для ухвалення остаточно таких змін, Черненко сказав: «Я думаю, що будуть серйозні консультації з усіма фракціями коаліції і, очевидно, з депутатами, які не входять в коаліцію, тому що питання децентралізації важливе, і якщо ми її зараз не проведемо, то це буде найбільше фіаско, яке може бути, бо це одна з першочергових реформ». «І не хотілося, щоб вона стала жертвою якихось політичних амбіцій чи політичних рейтингів перед місцевими виборами», - наголосив Черненко.

Він сподівається, що «Верховній Раді вистачить політичної відповідальності, щоб прийняти цю реформу».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Сьогодні, 31 липня, КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що він відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.