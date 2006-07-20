Ющенко на зустрічі з Януковичем наполягав на негайному формуванні КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на негайному формуванні Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО після зустрічі В.ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За її словами, Президент висловив стурбованість ситуацією, що склалася у Верховній Раді. Він підкреслив, що відповідальність за неї лежить на всіх політичних силах, як коаліції, так і опозиції.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент переконаний, що суспільство очікує стабільності. На його думку, політичні сили мають знайти парламентські методи вирішення конфлікту.

Прес-секретар також повідомила, що велика частина зустрічі В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА була присвячена темі формування Конституційного Суду. І.ГЕРАЩЕНКО нагадала тезу Президента про те, що відповідальність за це лежить виключно на Верховній Раді.

Прес-секретар зазначила, що Президент наполягає на негайному формуванні КС, а саме приведення до присяги суддів КС, які були призначені за квотою глави держави і з’їзду суддів, а також обрання суддів за квотою парламенту.

При цьому В.ЮЩЕНКО вважає, що ВР має обрати суддями КС людей з бездоганною юридичною репутацією.

Також І.ГЕРАЩЕНКО нагадала, що два дні тому до Секретаріату надійшла пропозиція від антикризової коаліції призначити В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром. Вона додала, що, згідно з Конституцією, Президент має 15 днів для прийняття рішення, і він вивчатиме цю пропозицію. При цьому І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що, відповідно до Регламенту ВР, разом з пропозицією на посаду прем’єра необхідно подати перелік відомостей про кандидата, зокрема про його освіту, професійну діяльність та низку інших. Цей перелік відомостей має бути власноручно підписаний кандидатом на посаду прем’єр-міністра. За словами прес-секретаря, на даний момент такого переліку відомостей у Секретаріаті ще немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі з Президентом лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Конституційний Суд України повинен працювати, але при цьому додав, що ні він, а ні Президент жодних умов одне одному не ставили.