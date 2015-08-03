Лідери кримських татар зустрінуться з президентом Туреччини

Про це у неділю в Анкарі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише Крим.Реалії.

У зверненні до Всесвітнього конгресу кримських татар, який завершився 2 серпня в Анкарі, президент Туреччини заявив, що «ніколи не визнає анексію Криму».

Читайте такожКримські татари просять світ визнати політику Росії геноцидомРаніше, в неділю, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров та заступник голови Меджлісу Аслан Омер Киримли зустрілися з прем’єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу.

У заяві за підсумками дводенної роботи в Анкарі Всесвітній конгрес кримських татар закликав міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення анексії Росією Криму й відновлення територіальної цілісності України.