У Мінську розпочався черговий раунд переговорів по Донбасу

Про це повідомляє Твіттер МЗС Білорусі.

"Переговори по врегулюванню на сході України почалися в Мінську із зустрічі координаторів робочих груп", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКонтактна група домовилася про відвід танків і зброї калібром менше 100 мм на ДонбасіЯк повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер, екс-президент вже вилетів до Мінська для участі у переговорах на рівні групи, які розпочнуться о 16:00.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко доручив тристоронній контактній групі з урегулюванню ситуації на Донбасі підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони по лінії розмежування.