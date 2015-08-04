РФ відмовляється від своїх військових, як від "відпрацьованого матеріалу" - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Павло Петренко заявив під час круглого столу в Києві.

«Росія як держава-агресор намагається ігнорувати багато норм міжнародного права. Але це ігнорування заспокоює тільки керівництво РФ, це ігнорування б’є по російському народу», – сказав міністр.

За словами Петренка, ті масові порушення прав людини з боку Росії, які стали вже правилом на Донбасі, віддзеркалюють ситуацію в самій Росії. «Ми бачили відношення Росії до тих військовослужбовців, яких ми затримуємо. Вона відмовляється від своїх громадян», - зазначив він.

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«Росія взагалі ні в що для себе не ставить долю людини. Ми бачимо це по відношенню російського керівництва навіть до своїх військовослужбовців, які незаконно воюють спільно з терористами на сході України. Коли тих військовослужбовців беруть у полон, російська влада від них відмовляється як від відпрацьованого матеріалу», - заявив міністр.