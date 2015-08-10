Франція та Німеччина готові ініціювати консультації з Росією через ситуацію на Донбасі - МЗС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Під час розмови Клімкін звернув увагу на істотне загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що останні провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків є цілеспрямованою спробою торпедувати переговорний процес, спрямований на відведення озброєння калібром менше 100 мм та деескалації ситуації навколо Широкиного.

"Партнери України підтвердили, що поділяють стурбованість української сторони, та висловили готовність уже найближчим часом ініціювати консультації з Російською Федерацією, щоб запобігти негативному розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні.

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За підсумками телефонних розмов з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції було домовлено, що за результатами контактів офіційного Берліна та Парижа з Москвою будуть схвалені рішення щодо можливих подальших кроків у нормандському форматі, зокрема проведення телефонних конференцій або особистих зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін за дорученням президента України Петра Порошенка проведе переговори з главами МЗС країн "нормандської четвірки".

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Також зазначається, що на думку очільника зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна, найголовніше завдання України полягає у тому, щоби переконати мешканців Донбасу рухатися в рамках єдиної України в бік Європи.