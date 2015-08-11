Міноборони працює над переведенням системи забезпечення армії на стандарти НАТО

Як сказав заступник міністра оборони-керівник апарату Петро Мехед, на сьогоднішній день в оборонному відомстві затверджено низку наказів про використання угод зі стандартизації в НАТО. Зокрема, це "Методи балістичних випробувань персональних броньованих засобів захисту та бойового обмундирування", "Захист очей військовослужбовців"; "Маркування розмірів для взаємозамінності бойового взуття".

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"Здійснюється підготовка до видання наказів про затвердження військових стандартів для ще 5 угод зі стандартизації в НАТО", - сказав заступник міністра.

Крім того, за його словами, закінчується підготовка пропозицій стосовно оновлення “пакету цілей партнерства Україна-НАТО на 2016-2017 роки.