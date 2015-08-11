Порошенко вирішив витратити на проведення АТО ще 5,3 мільярда гривень

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, закон із підписом президента повернуто в парламент 11 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 липня ухвалила запропонований урядом закон про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2015 рік" (щодо збільшення видатків для потреб оборони і безпеки) (№2381а).

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У законі передбачено збільшити видатки для фінансування заходів на проведення антитерористичної операції в сумі 5 299,1 млн грн у межах затверджених показників державного бюджету України на 2015 рік.

Збільшення видатків силовим структурам передбачено забезпечити за рахунок: відповідного скорочення видатків і кредитів загального фонду інших головних розпорядників коштів; зарахування до загального фонду 200 млн грн (85% замість 15%) плати за надання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції.

Видатки пропонується спрямувати: 5 140,4 млн грн - на фінансування невідкладних потреб Міністерства оборони у зв’язку із продовженням заходів з мобілізації; 158,7 млн грн - на фінансування потреб інших силових структур для забезпечення безперебійного харчування особового складу.

З 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду державного бюджету на 2015 рік належатимуть 85% плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також 85% плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а джерелами формування спеціального фонду держбюджету на 2015 рік у частині доходів є 15% плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15% плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.