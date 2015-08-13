Порошенко відсторонив 2 голів райадміністрацій на час розслідування проти них
Президент України Петро Порошенко відсторонив від займаних посад на час проведення слідчих дій голову Бобровицької районної державної адміністрації в Чернігівський області Миколу Супруна та голову Голопристанської РДА у Херсонській області Олександра Богуненка.
Вони були затримані правоохоронними органами, їм висунуто звинувачення в одержанні неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба президента.
Президент був поінформований про загальний хід операції Генеральної прокуратури України і позитивно оцінив роботу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України з протидії корупції.
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Петро Порошенко вчергове підкреслив необхідність принципової боротьби з хабарництвом в органах державної влади. «Активна антикорупційна робота ГПУ є підтвердженням нашої чіткої позиції – немає недоторканних при владі, і не може бути», - сказав Глава держави.
Раніше УНІАН повідомляв, що співробітниками Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримано одного з депутатів Київської міської ради – голову однієї тимчасової контрольної комісії та його спільників при одержанні ними хабара.