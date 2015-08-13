Гройсман висловив співчуття у зв'язку зі смертю Єремеєва

Про це голова ВР написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пішов з життя наш колега народний депутат Ігор Єремеєв. На жаль, молодим і повним сил. Для кожного, хто його знав, він залишиться у пам'яті сильною та яскравою особистістю", - написав Гройсман та висловив співчуття рідним та близьким Єремеєва.

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Як повідомляв УНІАН, Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. Вдень 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у закордонній лікарні.

Сьогодні, 13 серпня, у депутатській групі "Воля народу" офіційно повідомили про смерть Єремеєва.

Єремеєв народився у 1968 році в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство “Континіум” (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII та VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".